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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Nwakaeme geri sayımda

YUNUS EMRE SEL
Nwakaeme geri sayımda

Fırtına, ya devre arasında ya da sezon sonu eski yıldızına yeniden bordo-mavili formayı giydirecek. Nijeryalı yıldız, Al-Fayha'da kadro dışı kalınca Trabzonsporlu taraftarları transfer heyecanı sardı

Yeniden Trabzonspor'a dönme ihtimali beliren Nwakaeme, kulübü Al-Fayha'da son üç maçtır kadroya giremiyor. En son Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Nwakaeme için sakatlığı ile ilgili Al-Fayha kulübü açıklama yapmazken oyuncu da kadro dışı bırakıldı. Bu sezon Suudi Arabistan kulübüyle 16 müsabakada sahaya çıkıp 5 gol, 1 asiste imza atan Nijeryalı sol kanadın son maçlarda kadroya girememesi, Trabzonspor cephesinde de transfer heyecanı yarattı. Bu durum, sezon sonunda transfer edilmesi beklenen tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde de kadroya katılma ihtimalini güçlendirdi. 34 yaşındaki futbolcu ile ikili ilişkileri çok iyi olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın, oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

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Nwakaeme geri sayımda
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