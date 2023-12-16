Nwakaeme geri sayımda

Fırtına, ya devre arasında ya da sezon sonu eski yıldızına yeniden bordo-mavili formayı giydirecek. Nijeryalı yıldız, Al-Fayha'da kadro dışı kalınca Trabzonsporlu taraftarları transfer heyecanı sardı
Yeniden Trabzonspor'a dönme ihtimali beliren Nwakaeme, kulübü Al-Fayha'da son üç maçtır kadroya giremiyor. En son Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Nwakaeme için sakatlığı ile ilgili Al-Fayha kulübü açıklama yapmazken oyuncu da kadro dışı bırakıldı. Bu sezon Suudi Arabistankulübüyle 16 müsabakadasahaya çıkıp 5gol, 1 asiste imza atanNijeryalı sol kanadın sonmaçlardakadroyagirememesi, Trabzonspor cephesinde de transfer heyecanı yarattı. Bu durum, sezon sonundatransfer edilmesibeklenen tecrübeli futbolcununara transferdöneminde de kadroyakatılma ihtimalini güçlendirdi. 34 yaşındaki futbolcu ile ikili ilişkileri çok iyi olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın, oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.