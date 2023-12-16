Nwakaeme geri sayımda

Yeniden Trabzonspor'a dönme ihtimali beliren Nwakaeme, kulübü Al-Fayha'da son üç maçtır kadroya giremiyor. En son Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Nwakaeme için sakatlığı ile ilgili Al-Fayha kulübü açıklama yapmazken oyuncu da kadro dışı bırakıldı.Trabzonspor cephesinde de transfer heyecanı yarattı.34 yaşındaki futbolcu ile ikili ilişkileri çok iyi olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın, oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.