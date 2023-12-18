SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 11 Ocak’a kadar sol bekte Barış Alper olacak

2'Sİ FENERBAHÇE DERBİSİ, TOPLAM 4 MAÇ VAR

Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek. 11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.