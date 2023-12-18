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Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:21 Son Güncelleme: 18.12.2023 09:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 11 Ocak'a kadar sol bekte Barış Alper olacak

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 11 Ocak’a kadar sol bekte Barış Alper olacak

Angelino’ya artık forma vermeyecek olan Galatasaray’da yeni sol bek netleşti. Devre arası transferinde defansın soluna acil bir takviye bekleyen teknik direktör Okan Buruk, bu süre içinde 23 yaşındaki Barış Alper'i o bölgeye monte edecek.

Yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık Galatasaray'da süre alamayacak. Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı.

Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak. Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.

2'Sİ FENERBAHÇE DERBİSİ, TOPLAM 4 MAÇ VAR
Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek. 11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 11 Ocak'a kadar sol bekte Barış Alper olacak
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