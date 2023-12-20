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Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:20

Başakşehir, Sivasspor'u Piatek ile geçti

AA
Başakşehir, Sivasspor’u Piatek ile geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi. Piatek penaltıdan attığı iki golle galibiyette başrol oynadı

RAMS Başakşehir 3 - 1 EMS Yapı Sivasspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+3 Karzev), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 81 Aleksic), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak (Dk. 64 Kvet), Burak Kapacak (Dk. 64 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 78 Koita), N'Jie (Dk. 64 Barrow), Manaj

Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 (Penaltıdan) ve 51 (Penaltıdan) Piatek, Dk. 62 Pelkas (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 63 Uğur Çiftçi, Dk. 83 Charisis (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 65 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.
43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
49. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Charisis'in ceza sahası içinde Abeid'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, penaltıya karar verdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışı sonrasında topu ceza sahası içinde önünde bulan Duarte'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.
62. dakikada Başakşehir'in üçüncü golü geldi. Abeid'in ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpasa hareketlenen Pelkas, topu ağlara gönderdi: 3-1.
75. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağdan içeri gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Manaj'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
90+1. dakikada Aleksic'in soldan ortasında Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazından gelişine sert vurdu, top az farkla auta gitti.

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Başakşehir, Sivasspor'u Piatek ile geçti
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