İğneyle de olsa oynarım

Fenerbahçe'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü.Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi.Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi. Başarılı futbolcunun,dediği ifade edildi.Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun düz koşu yaparken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Endişeye mahal yok"notunu paylaştı. Taraftara iyi olduğu mesajı verilen 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.Edin Dzeko'nun ağrıları nedeniyle oynamayacağı Kayserispor maçında forma Michy Batshuayi'ye geçiyor. İstediği kadar şans bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı golcü, bugün ilk 11'de sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Milli takımı ile EURO 2024'e gitme planları yapan 30 yaşındaki oyuncuyla teknik heyet de görüşerek oyun planıyla ilgili de bilgi verdi. Batshuayi, sahanın her yerinde olacak ve takım arkadaşlarına servislerde de bulunacak.Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda pazar günü forma giyemeyecek.Çalışma sonrası takımını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yapan teknik direktör İsmail Kartal, sarıkırmızılı ekibe karşı işlerinin kolay olmadığını söyledi. Kayserispor'un son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığını vurgulayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz çok formda. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız.Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.