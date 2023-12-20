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Giriş Tarihi: 20.12.2023

İğneyle de olsa oynarım

CEYHUN SAMET YÜKSEL
İğneyle de olsa oynarım

Sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle bugün Kayseri’de kadroda yer almayacak olan yıldız oyuncu, pazar günkü Galatasaray sınavında ise takımını yalnız bırakmayacak

Fenerbahçe'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü. 16 golle takımın en çok ağları sarsan oyuncusu olan Boşnak yıldızın, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu ancak dün güzel haber geldi. Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, durumunu yakından takip ettiği oyuncusunu bugün Kayserispor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

HER FEDAKÂRLIĞI TAKIM İÇİN YAPARIM
Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi. Başarılı futbolcunun, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyorum. Galatasaray'a karşı iğneyle de olsa oynarım. Ben gereken fedakârlığı yapmaya her zaman hazırım" dediği ifade edildi.

ENDİŞEYE GEREK YOK!
Fenerbahçe Kulübü, dün sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun düz koşu yaparken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Endişeye mahal yok"notunu paylaştı. Taraftara iyi olduğu mesajı verilen 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

BATSMAN'E FIRSAT DOĞDU
Edin Dzeko'nun ağrıları nedeniyle oynamayacağı Kayserispor maçında forma Michy Batshuayi'ye geçiyor. İstediği kadar şans bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı golcü, bugün ilk 11'de sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Milli takımı ile EURO 2024'e gitme planları yapan 30 yaşındaki oyuncuyla teknik heyet de görüşerek oyun planıyla ilgili de bilgi verdi. Batshuayi, sahanın her yerinde olacak ve takım arkadaşlarına servislerde de bulunacak.

İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda pazar günü forma giyemeyecek.

İSMAİL KARTAL'DAN SON UYARI
Çalışma sonrası takımını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yapan teknik direktör İsmail Kartal, sarıkırmızılı ekibe karşı işlerinin kolay olmadığını söyledi. Kayserispor'un son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığını vurgulayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz çok formda. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray derbisini kafanızdan silin. Kayseri'de puan kaybetmenin sonuçları ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

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İğneyle de olsa oynarım
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