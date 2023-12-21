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Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:29

Giresunspor’da yönetime sürpriz talip

Giresunspor’da yönetime sürpriz talip

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve bu sezon puan cetvelinde son sıralarda yer alan Giresunspor’da, kulüp yönetimine Serkan Cihan talip oldu.

Bir süredir Giresunspor İstanbul temsilciliği görevini sürdüren, Giresun Çepni Derneği Başkanı ve Eyüpsultan Belediyesi MHP Meclis Üyesi Serkan Cihan, mevcut kulüp yönetimine çağrıda bulunarak kongre kararı almaları halinde kulüp yönetimine aday olduğunu açıkladı.

Cihan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Giresunspor'u hak ettiği yere getirmek için birlikte çalışmak ve bu büyük camianın yeniden parlamasına yardımcı olmak için adaylığımızı açıklıyoruz. Giresunspor Kulübü mevcut yönetiminin olağanüstü kongre kararı alması halinde yapacağımız bir basın toplantısıyla projelerimizi, hedeflerimizi, stratejilerimizi ve tabi ki ekibimizi sizlerle paylaşacağız. Sizlerden özellikle şartlar ne olursa olsun kulübümüzün kurumsal markasının saygınlığını zedeleyecek tartışmalardan uzak durmanızı ve ne olursa olsun sahaya çıkan takımımızın sonuna kadar destekçisi olmanızı rica ediyorum. Bizler bir yola çıktık, olur ya da olmaz ama bu bir savaş değil, bunun sadece bir değişim talebi olarak değerlendirilmesini istiyorum."
26 Şubat'tan bu yana görevde olan Başkan Nahid Yamak, son düzenlediği basın toplantısında, kulübün toplam borcunun 350 milyon TL olduğunu açıklarken, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren yeşil-beyazlılar, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 16 karşılaşmadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle ayrıldı.

Ayrıca TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamındaki değerlendirme sonucunda eksikliklerini giderememesi nedeniyle 3 puan silme cezasına çarptırılan kulübün transfer tahtası da kapalı durumda bulunuyor.

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Giresunspor’da yönetime sürpriz talip
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