Kerem sol şeritte!

Bu sezon sol kanatta formayı paylaştığı Wilfried Zaha'nın yokluğunda bu bölgeye dönen Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'un ardından Fatih Karagümrük'ü de boş geçmedi. Galibiyeti getiren milli oyuncu, bu sezon sol kanatta oynadığı 18 maçta 6 gol-7 asiste imzasını koydu. 25 yaşındaki futbolcu,sadece Manchester United'a iki gol atabildi. F.Bahçe derbisinde Zaha'nın dönüş durumuna göre teknik direktör Okan Buruk da bu ikili arasındaki sol kanat kararını verecek.Fernando Muslera'nın cezalı olduğu Karagümrük maçında kaleyi koruyan Günay Güvenç sınıfı geçti.Teknik direktör Okan Buruk, performansına tam not verdiği Günay'ı ilerleyen dönemde