Kerem sol şeritte!

Milli oyuncu bu sezon, sol kanatta tercih edildiği 18 karşılaşmada 6 gol atarken 7 kez asist yaptı
Bu sezon sol kanatta formayı paylaştığı Wilfried Zaha'nın yokluğunda bu bölgeye dönen Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'un ardından Fatih Karagümrük'ü de boş geçmedi. Galibiyeti getiren milli oyuncu, bu sezon sol kanatta oynadığı 18 maçta 6 gol-7 asiste imzasını koydu. 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara olarakgörev yaptığı 10maçta ise sadece Manchester United'a iki gol atabildi. F.Bahçe derbisinde Zaha'nın dönüş durumuna göre teknik direktör Okan Buruk da bu ikili arasındaki sol kanat kararını verecek.
GÜNAY KALEYE ORTAK
Fernando Muslera'nın cezalı olduğu Karagümrük maçında kaleyi koruyan Günay Güvenç sınıfı geçti. İstanbul ekibinin tehlikeli ataklarındagol izni vermeyen 32 yaşındakieldivan, galibiyette başrolüoynadı. Teknik direktör Okan Buruk, performansına tam not verdiği Günay'ı ilerleyen dönemde Türkiye Kupası ve yabancı kontenjanınatakıldıkları Süper Lig maçlarındagörevlendirecek.