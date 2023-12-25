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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Son aday Jardim

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son aday Jardim

Hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a Portekizli teknik adam önerildi. Al Rayyan ile yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırcıının 3.5 milyon Euro yıllık ücret istediğ i öğrenildi. Uzun vadeli takım çalıştırmak isteyen Solskajer ise 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor

Teknik direktör sorununu önümüzdeki hafta sonuna kadar çözmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu. Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. İstenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı. İlk etapta deneyimli teknik adam için telaffuz edilen yıllık ücretin kabul edilebilir bulunmadığı ancak görüşmeler neticesinde orta yol bulunabileceği belirtildi. Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Siyah-beyazlıların listesinde Breitenreiter de bulunuyor.

KARTAL 11 EKSİKLE HATAY KARŞISINDA
SıkıntılI bir süreçten geçen Beşiktaş, bugün Hatayspor'a konuk olacak. Siyahbeyazlılarda kadronun dışında tutulan Aboubakar, Bailly, Ghezzal, Onana ve Rosier'in haricinde sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Henüz hazır olmayan Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Gökhan İnler de kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda takımın başında ise Beşiktaş U-19 takımının antrenörü Serdar Topraktepe olacak.

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Son aday Jardim
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