Son aday Jardim

Teknik direktör sorununu önümüzdeki hafta sonuna kadar çözmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu.İstenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı. İlk etapta deneyimli teknik adam için telaffuz edilen yıllık ücretin kabul edilebilir bulunmadığı ancak görüşmeler neticesinde orta yol bulunabileceği belirtildi. Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi.SıkıntılI bir süreçten geçen Beşiktaş, bugün Hatayspor'a konuk olacak. Siyahbeyazlılarda kadronun dışında tutulan Aboubakar, Bailly, Ghezzal, Onana ve Rosier'in haricinde sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Henüz hazır olmayan Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Gökhan İnler de kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda takımın başında ise Beşiktaş U-19 takımının antrenörü Serdar Topraktepe olacak.