Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:15

Galatasaray kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı

Galatasaray kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmanın ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden havalimanına doğru hareket etti. 3 Ocak Çarşamba gününe kadar izinli olan Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk oğlu Ali Yiğit ile; futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi gibi isimlerin ailesiyle özel araçla otelden ayrıldığı gözlendi. Ayrıca başkan Dursun Özbek de takımla birlikte otelden ayrıldı.

Öte yandan bir grup taraftar da kafilenin konakladığı otele geldi. Taraftarlar oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, bir süre "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılıların gece yarısı kalkacak uçakla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi
Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması! "Dezenformasyona itibar etmeyiniz"
Tokat Zile'de aile kavgası: 2 ölü, 3 yaralı!
112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA