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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:06

Ve Nuri Şahin görevinden ayrıldı! Resmen açıklandı

AA
Ve Nuri Şahin görevinden ayrıldı! Resmen açıklandı

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin görevinden ayrıldı. Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, Nuri Şahin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Nuri Şahin'e yapılan teklifin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

"HOCAMIZLA AYRILDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ AMA NURİ HOCA İÇİN DE GURURLUYUZ"

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.

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Ve Nuri Şahin görevinden ayrıldı! Resmen açıklandı
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