Fenerbahçe’de 2023 yılı böyle geçti





AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE SON 16

Sezonu ikinci bitirerek Avrupa kupalarında, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, 3 takımı eleyerek gruplara kaldı. Sarı-lacivertliler, eleme turlarında oynadığı 6 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Grup aşamasında da 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak lider olan Fenerbahçe, bu organizasyonda doğrudan son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin rakibi 23 Şubat 2024'te çekilecek kura çekiminin ardından ile belli olacak, karşılaşmalar da 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.



12 YIL SONRA GOL KRALI ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, attığı 29 golle 2022-2023 sezonu gol kralı oldu. Valencia, ligde çıktığı 31 maçta 29 gol kaydederek krallık tacını takarken, sarı-lacivertliler 12 yıl sonra gol kralı çıkardı. 2010-2011 sezonunda Alex de Souza, 28 golle gol krallığında zirvede yer almıştı. Valencia, Alex'i geçerek Fenerbahçe adına 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' ünvanının sahibi olurken, Aykut Kocaman'a ait olan 'Bir Süper Lig sezonunda en çok gol atan Fenerbahçeli oyuncu' rekorunu da egale etti.



EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORU

Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna yenilenen takımla başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 10 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, bu seriyle kendisine ait olan en iyi sezon başlangıç rekorunu da geliştirmiş oldu.



21 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Geçtiğimiz sezonun son lig maçı olan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, yeni sezona da galibiyet serisiyle başladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başladığı sezonda Süper Lig'in ilk 10 maçını kazanmayı başardı. Bu süreçte oynadığı 19 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 19 karşılaşmada 58 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü ve 11 maçta da kalesini gole kapattı.



16 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, ocak ayında 2'si yerli 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, sezon sonunda kadroda değişimine gitti. Yaz döneminde 4'ü Türk, 9'u yabancı toplam 13 futbolcu transfer edildi. Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi yıldızları bedelsiz olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, en fazla bonservisi Cengiz Ünder (15 milyon Euro) için ödedi.



OYUNCU SATIŞ REKORU

Oyuncu satışından yaklaşık 56 milyon Euro bedeli kasasına koyan Fenerbahçe, en yüksek rakama yaz transfer döneminde ulaştı. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dünya devlerinin radarına giren Arda Güler, 20 milyon Euro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi ve Altay Bayındır'ın transferleri, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis kazandığı futbolcular oldu.