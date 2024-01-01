Harry Kewell, Japonya’da takım çalıştıracak

İskoçya'nın Celtic takımında yardımcı antrenörlük yapan Harry Kewell, Japonya ekibi Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu.

2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Kewell için Yokohama F. Marinos'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağı duyuruldu. Japonya 1. ligi 23 Şubat 2024'te başlayacak.

Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.