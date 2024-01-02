Eyvah! Yusuf geri dönüyor

Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı.İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor.