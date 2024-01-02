Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyvah! Yusuf geri dönüyor
Giriş Tarihi: 2.1.2024

Eyvah! Yusuf geri dönüyor

Eyvah! Yusuf geri dönüyor

20 yaşındaki oyuncu, kiralık oynadığı Basel’de tutunamadı. İsviçre ekibi, kontratı feshedebilir

Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı. 11 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir'den Basel de hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor. Avusturya Milli Takımı'na da artık çağrılmayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
Son dakika: Gazze'den dünyaya tarihi mesaj! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yaralı olarak yakalandı
İsrail'den "Lübnan'ı işgal etme" çağrısı!
Camialarınız istemiyorsa finali Suudi Arabistan’da oynamayalım!
Siyasi rant devşirmeye çalışmıştı! 'Milli Yas'tan, vur patlasın çal oynasına...
Filistin’e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! Üniversiteli saldırgan tutuklandı
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
Ali Bey artık CHP’nin başına geçmenizin zamanı gelmedi mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyvah! Yusuf geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA