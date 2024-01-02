Eyvah! Yusuf geri dönüyor

20 yaşındaki oyuncu, kiralık oynadığı Basel’de tutunamadı. İsviçre ekibi, kontratı feshedebilir
Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçioyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.11 maçta 1 gol-1 asistlik performanssergileyen Yusuf Demir'den Baselde hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor. AvusturyaMilli Takımı'na da artık çağrılmayangenç oyuncu, Galatasaray'ın gelecekplanlarında yer almıyor ve hayalkırıklığı gözüyle bakılıyor.