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Giriş Tarihi: 2.1.2024 07:25 Son Güncelleme: 2.1.2024 09:40

Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir geri dönüyor!

Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir geri dönüyor!

Son dakika haberi: Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. 20 yaşındaki oyuncu, kiralık oynadığı Basel’de de tutunamadı. İsviçre ekibi, kontratı feshedebilir.

Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

11 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir'den Basel de hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor. Avusturya Milli Takımı'na da artık çağrılmayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir geri dönüyor!
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