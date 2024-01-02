Son dakika Galatasaray haberi: Yusuf Demir geri dönüyor!

Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı. Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

11 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir'den Basel de hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor. Avusturya Milli Takımı'na da artık çağrılmayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.