Batshuayi’den Club Brugge’e ret!

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan Michy Batshuayi, Belçika'dan kendisine gelen teklif için kararını verdi.

Belçika basını, devre arasında Kanarya'dan ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin Club Brugge'den gelen teklifi kabul etmediğini yazdı. Haberde; golcü oyuncunun Belçika liginde oynamak istemediği vurgulanırken, Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nottingham Forest'ın da Michy Batshuayi ile ilgilendiği belirtildi.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Belçika Milli Takımı forması giyen Batshuayi'nin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği ve Milli takımdaki yerini kaybetmek istemediği aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.