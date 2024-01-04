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Giriş Tarihi: 4.1.2024 15:18 Son Güncelleme: 4.1.2024 15:59

Batshuayi'den Club Brugge'e ret!

Batshuayi’den Club Brugge’e ret!

Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi, Belçika ekibi Club Brugge'den kendisine gelen teklifi reddetti.

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan Michy Batshuayi, Belçika'dan kendisine gelen teklif için kararını verdi.

Belçika basını, devre arasında Kanarya'dan ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin Club Brugge'den gelen teklifi kabul etmediğini yazdı. Haberde; golcü oyuncunun Belçika liginde oynamak istemediği vurgulanırken, Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nottingham Forest'ın da Michy Batshuayi ile ilgilendiği belirtildi.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR
Öte yandan Belçika Milli Takımı forması giyen Batshuayi'nin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği ve Milli takımdaki yerini kaybetmek istemediği aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 karşılaşmada giyen Belçikalı golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Batshuayi'den Club Brugge'e ret!
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