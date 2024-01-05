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Giriş Tarihi: 5.1.2024 13:29

Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'den, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'a yeşil ışık

DHA
Messi’nin takım arkadaşı Christopher McVey’den, Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor’a yeşil ışık

Antalyaspor yönetimi, MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takım arkadaşı İsveçli stoper Christopher McVey'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki 1.92'lik stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi de Kırmızı-Beyazlı yönetimin transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor.

Antalyaspor'da göreve geldikten sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-Beyazlı yönetim, MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoperin de Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu ifade edildi. MLS takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi.

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Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'den, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'a yeşil ışık
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