Başakşehir, Kasımpaşa’yı 3 golle devirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

25'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Ömer Ali Şahiner, hızla hücuma çıktıktan sonra pasını Berkay'a aktardı. Berkay, arkasındaki Deniz Türüç'ü gördü. Deniz Türüç ceza yayı üstündeki Serdar Gürler'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.

38'inci dakikada Winck'in pasıyla savunma arkasına sarkan Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, top üstten auta gitti.

39'uncu dakikada Ben Ouannes'in kafayla geri vermek istediği pas kısa kaldı. Araya giren Serdar Gürler, kaleci Gianniotis'i geçmek isterken açısını kaybetti topuk pasıyla Deniz'i gördü. Bu oyuncunun sert şutunda Ben Ouannes kayarak yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic ortasını yaptı. Altıpasın dışında Gomis'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

54'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkarttı. Opoku'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Keny, kaleci Gianniotis'ten sıyrıldıktan sonra topu boş ağlara gönderdi: 0-2.

69'uncu dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkarttı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ortasını yaptı. Duarte'nin kafayla dokunduğu topu altpasın hemen dışında kontrol eden Opoku yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Önce ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmazken

VAR'da incelenen pozisyon sonra hakem Burak Pakkan santra noktasını gösterdi: 0-3.

77'nci dakikada Berkay'ın pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.