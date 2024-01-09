Galatasaray’da Icardi’den sonra Lacazette bombası

Galatasaray'da transfer hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı kadrosunu güçlendirip tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Galatasaray'da bazı isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda teknik dikektir Okan Buruk'un Angelino ve Tanguy Ndombele'den memnun olmadığı biliniyor. İki futbolcu da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Buruk'un iki oyuncu yerine takviye talep ettiği biliniyor. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Mauro Icardi'yi destekleyecek yıldız bir isim istedi. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

OKAN BURUK YÖNETİME BİLDİRDİ

Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti. Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Yönetimin transferde rotası Fransa olacak. Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu Olympique Lyon forması giyiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Tecrübeli golcü bu sezon Fransa Ligue 1'de 14 maça çıktı. Bu mücadelelerde ise 7 gol kaydetti. Cimbom'un Lyon kaptanı ile yakından ilgilendiği biliniyor. Lacazette daha önce Olympique Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız oyuncu bedelsiz olarak geçtiğimiz sezon takıma geri döndü. Fransız oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Lacazette'in bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor. (Fotomaç)