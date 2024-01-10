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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:50

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Milan yeniden Torreira için devrede!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Milan yeniden Torreira için devrede!

Rade Krunic'i göndermeye hazırlanan Milan, aralarında Galatasaraylı Lucas Torreira'nın da bulunduğu üç ismi gündemine aldı.

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira, İtalya'da yeniden revaçta... Rade Krunic, Fenerbahçe başta birçok takımla anılırken Milan da Krunic'in alternatiflerini belirledi. İtalyan devinin Real Betis'ten Guido Rodriguez, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan ve Krunic'in alternatiflerinin yazıldığı haberde "Bosnalı oyuncunun yerinin doldurulması için özellikle İtalyan pasaportu da bulunan Betis'in Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'in üzerinde duruluyor. Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci de düşünülen diğer isimler" denildi.

Lucas Torreira'nın adı yaz transfer döneminde de Milan'la anılmıştı. Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 asist yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Milan yeniden Torreira için devrede!
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