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Giriş Tarihi: 11.1.2024 19:56

Beşiktaş’tan eski futbolcusu Victor Ruiz’e ödeme

Beşiktaş’tan eski futbolcusu Victor Ruiz’e ödeme

Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz’e 2 milyon 728 bin 838 Euro’luk ödeme yaptığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. 22 Aralık 2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport "CAS") tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre'ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu doğrultuda; futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270 bin Euro ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, fesih tazminatı kapsamında ise 2 milyon 48 bin 538,93 Euro ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, yargılama gideri kapsamında 6 bin CHF ile birlikte; toplamda 2 milyon 728 bin 838 Euro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir" denildi.

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Beşiktaş’tan eski futbolcusu Victor Ruiz’e ödeme
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