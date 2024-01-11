Yaşayan efsane

Sakatlıklardan bu sezon çok çeken takımlardan biri olan Fenerbahçe, defans hattında yaşadığı eksiliği, dünya yıldızı bir futbolcuyla doldurdu. Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de aradığını bulamayan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan sarılacivertliler, ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi.7 kulüpte (İnter, Pisa, Bari, Treviso, Milan, Juventus, Union Berlin) ter dökerken stoper olarak tam 59 gole (47 gol-12 asist) katkı sağladı.kez penaltı noktasına gelenSerie A'da 9 şampiyonluğun yanı sıra 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazandı.yılından bu yana bonservis olarak İtalyan yıldızın transferine toplamdapara ödendi.2016'da yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki efsane; FIFA'da, UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde 1'er defa, ülkesinde de 4 kez yılın takımına girme başarısına erişti.7 sezonda 244 karşılaşmaya çıkan Bonucci'nin, tüm kulvarlarda 'şuta neden olan hata' sayısı sadece 5 oldu.yapısıyla dikkat çekse de kulüp kariyerinde 681 maçta sadece 4 kez kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.yeni transferi Bonucci dün İstanbul'a geldi. Başkan Ali Koç'un makam aracıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alınan yıldız futbolcu, hemen Kadıköy'e götürüldü. Karşılaşmayı tribünden izleyen Bonucci'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. O da tezahüratlara el hareketleriyle karşılık verdi