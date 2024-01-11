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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Yaşayan efsane

UĞUR ÇEM
Yaşayan efsane

Kariyeri kupalarla dolu olan, milli formasını yıllarca üstünde taşıdığı İtalya’da üstün hizmet madalyasına layık görülen 36 yaşındaki yıldız oyuncu, şu ana kadar toplam 802 maça çıktı

Sakatlıklardan bu sezon çok çeken takımlardan biri olan Fenerbahçe, defans hattında yaşadığı eksiliği, dünya yıldızı bir futbolcuyla doldurdu. Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de aradığını bulamayan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan sarılacivertliler, ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi. İşte 7 maddede kariyeri sayısız başarılarla dolu olan istikrar abidesi İtalyan efsanenin röntgeni:

15 YILDA 107 MİLYON EURO!

KARİYERİNDE 7 kulüpte (İnter, Pisa, Bari, Treviso, Milan, Juventus, Union Berlin) ter dökerken stoper olarak tam 59 gole (47 gol-12 asist) katkı sağladı.
6 kez penaltı noktasına gelen Bonucci, 5'inde fileleri bulurken 1'inde başarısız oldu.
İTALYA Serie A'da 9 şampiyonluğun yanı sıra 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazandı. 121 maça çıktığı İtalya Milli Takımı ile 2021'de

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI.
2009 yılından bu yana bonservis olarak İtalyan yıldızın transferine toplamda 107 milyon Euro para ödendi.
İTALYA'DA 2016'da yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki efsane; FIFA'da, UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde 1'er defa, ülkesinde de 4 kez yılın takımına girme başarısına erişti. Ayrıca İtalya'da üstün hizmet madalyasına layık görüldü.
SON 7 sezonda 244 karşılaşmaya çıkan Bonucci'nin, tüm kulvarlarda 'şuta neden olan hata' sayısı sadece 5 oldu.
SERT yapısıyla dikkat çekse de kulüp kariyerinde 681 maçta sadece 4 kez kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

BONUCCİ'YE SEVGİ SELİ
F.Bahçe'nin yeni transferi Bonucci dün İstanbul'a geldi. Başkan Ali Koç'un makam aracıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alınan yıldız futbolcu, hemen Kadıköy'e götürüldü. Karşılaşmayı tribünden izleyen Bonucci'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. O da tezahüratlara el hareketleriyle karşılık verdi

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