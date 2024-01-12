Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asya Kupası'nda Katar açılışı çok farklı yaptı
Giriş Tarihi: 13.1.2024 06:12

Asya Kupası'nda Katar açılışı çok farklı yaptı

AA
Asya Kupası’nda Katar açılışı çok farklı yaptı

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başladı. Kupanın açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 yendi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.

Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti. Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak. Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
İnşaatlar yarım kalıyor
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
Bakan Yerlikaya: Terör propagandası yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Asya Kupası'nda Katar açılışı çok farklı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA