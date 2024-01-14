5’i bir Szymanski etmedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının lokomotif iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon gerçekleştirdikleri transferlerle kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Ancak, ortaya çıkan istatistiklerde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 5 oyuncunun (Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay) skor katkısı olarak henüz bir Szymanski etkisi sağlayamadığını gösteriyor. Sarı-kırmızılılarda, Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem Demirbay ligde toplam 9 gol 6 asistlik skor katkısı verirken Fenerbahçe'de sadece Sebastian Szymanski 9 gol 8 asist ile takımını sırtlayan isim oldu.G.Saray'da en büyük katkı 6 gol ve 2 asistle Zaha'dan gelirken Fenerbahçe'nin Polonyalı genç yıldızı Szymanski ise bu 5 oyuncunun toplam performansını 9 gol 8 asistle toplam 17 gole doğrudan etki ederek tek başına geçti.Galatasaray'ın, 1-1 berabere kaldığı Sivasspor maçının uzatma anlarında kırmızı kart görüp oyundan atılan Kerem Aktürkoğlu çılgına dönmüş, Okan Buruk tarafından zor sakinleştirilmişti. Hakemin kararına sinirlenen tecrübeli oyuncunun, Zorbay Küçük'e "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sen bilerek yapıyorsun!" dediği iddia edildi.