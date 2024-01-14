Sıcak temas!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester United maçlarındaki performansı ile alkış alan G.Saray'ın oyuncularına da ciddi teklifler geliyor. Sarı-kırmızılı kulübün yıldızları birçok kulübün transfer listesinde. Sacha Boey için İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan PSG ve Almanya'dan Bayern Münih nabız yokluyor. İtalya'dan Napoli ise Davinson Sanchez'in menajeriyle temasa geçti. Suudi Arabistan'dan da Zaha'ya ilgi söz konusu. Ancak henüz bu üç oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle pazarlığa oturan bir kulüp olmadı.İcardi dışında oyuncularına gelecek tekliflere açık olan Galatasaray'da Sacha Boey'e 20 milyon Euro üzerinde değer biçiliyor. 2000 doğumlu Fransız sağ bek eğer ocak ayında satılırsa, sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois geri çağrılacak. Radu Draguşin'i Tottenham' a kaptıran Napoli stoper arıyor ve Sanchez'in mali şartlarını sordu. Kolombiyalı stoperin ayrılma düşüncesi olmadığı öğrenildi. Wilfried Zaha için çift haneli bonservis beklentisinde olan Galatasaray'a şu ana kadar Suudi Arabistan pazarından resmi bir teklif gelmedi.İngiliz basını, Tanguy Ndombele'nin Tottenham'a geri dönebileceğini iddia etti. Çıkan haberlere göre Ada ekibi, orta sahaya takviye için kolları sıvarken rotası ise Chelsea'den Conor Gallagher… 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için masaya oturacak olan Londra ekibi, bu transferi bitiremezse Ndombele için G.Saray'ın kapısını çalacak. Bir sezon için sarı-kırmızılı kulübe kiralanan oyuncunun İngiliz ekibinin B planı olduğunun altı çizilirken ocak ayının sonuna kadar karar verileceği de iddia edildi.Son dönemde Florya'da sakatlıklar artmaya başladı. Oliveira fitness salonunda, Sacha Boey ise antrenmanda sakatlandı. Metin Oktay Tesisleri'nde nizami ölçüde iki saha bulunuyor ve A Takım'ın antrenman için fazla seçeneği bulunmuyor. Zemin düzenli bakıma alınsa da sakatlıkların önüne geçilmiyor. Florya'dan en geç sezon sonunda taşınılacak iki katı büyüklüğündeki Kemerburgaz'da ise 6 nizami saha olacak ve antrenman sahaları dönüşümlü kullanılacak.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün kurulduğu günden bu yana Türk sporuna yön verdiğine vurgu yapan Özbek, "G.Saray, misyonu ile Türk gençliğine büyük fayda sağlamış ve onların yetişmesinde büyük emek harcamıştır. G.Saray'ı bu özellikler beğenilen, sevilen ve çoğu zaman da kıskanılan bir kurum haline getirmiştir. G.Saray, yaptıklarıyla, tarihiyle, üyeleriyle kıskanılan bir kulüp. Kıskançlığın girdiği bir yerde kavgalar ve sataşmalar büyüyor. G.Saray bu kavgalardan birlik olarak hep galip çıkmıştır" dedi.