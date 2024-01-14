Top Santos’ta

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemine sağ bek Jonas Svensson takviyesiyle başlarken, sırada stoper ve orta saha olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ta gündeme gelen isimler arasında Renato Sanches yer alıyor. Portekizli oyuncu, yazın Paris Saint Germain'den İtalyan ekibi Roma'ya kiralık gönderildi. Ancak Çizme'de istediği forma şansını bulamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Renato Sanches ile alakalı son karar teknik direktör Fernando Santos'ta olacak. Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisinin sakatlık geçmişinin fazla olması nedeniyle siyahbeyazlı kurmayların geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Herhangi bir riskli durum görülmediği takdirde 69 yaşındaki Santos'un da onayıyla resmi adımların atılması planlanıyor. Benfica altyapısından yetişen Sanches, sonrasında 5 kulüpte forma giydi.Rohden'in ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası sakatlanan Amir Hadziahmetovic, acı içinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Boşnak futbolcu, 15. dakikada yerini genç oyunculardan Demir Ege Tıknaz'a bırakmak zorunda kaldı. Amir'in dizinde dönme olduğu ve son durumunun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası için gittiği Kamerun Milli Takımı'nda sakatlandı. Tecrübeli golcü, sol üst arka adalesinden 1. derece yırtık sakatlığı yaşarken, milli takım kampında tedavisine başlandı. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine vereceği yanıta göre turnuvadaki akıbeti belli olacak. 2-3 hafta oynaması beklenmezken Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi çok zor görülüyor.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, ilk maçına sahadaki organizasyon değişikliğiyle başladı. Portekizli teknik adam, siyah-beyazlı takımın solda bulunan yedek kulübesini sağa aldırdı. Bunun nedeninin ise Santos'un yan hakemle daha rahat iletişim kurmak için yaptığı belirtildi.Pençe-Kilit operasyonu bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz Beşiktaş-Karagümrük maçında unutulmadı. Siyahbeyazlı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı tişörtlerle ısınırken tribünlerden de uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yükseldi. İstiklal Marşı okunduğunda büyük Türk bayrağı açılırken Beşiktaşlı oyuncular seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı. Statta karşılaşma öncesi ve sonrasında müzik çalınmadı.Beşiktaş'ın Şube Futbol Sorumlusu Feyyaz Uçar, maçtan sonra transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uçar, "Hocamız Santos öz güveni oyunculara aşıladı. Ayrıca transferler için hocamızın ilk söylediği şey, 'bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Yabancı transferi için bazı arkadaşlarımızla vedalaşmamız gerekiyor. Şu anda bir yer boşaldı, Bailly'nin gidişiyle. Stoperde adaylar var. Orta sahaya da oyuncu bakıyoruz. Aboubakar'ın sakatlığının durumuna göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.