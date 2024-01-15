FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor

2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenecek Ödül töreniyle belli olacak. FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları bu gece açıklanacak. FIFA'dan daha önce yapılan açıklamada finale kalan isimler belirlenmişti.
7 farklı kategoride finale kalan isimler şöyle:
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu
Erling Haaland - Manchester City (Norveç)
Kylian Mbappe - Paris Saint Germain (Fransa)
Lionel Messi - Inter Miami (Arjantin)
FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu
Aitana Bonmati - Barcelona (İspanya
Linda Caicedo - Real Madrid (Kolombiya)
Jennifer Hermoso - Tigres (İspanya)
FIFA Puskas Ödülü
Julio Enciso - Brighton
Guilherme Madruga - Botafogo
Nuno Santos - Sporting
FIFA Yılın En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü
Pep Guardiola - Manchester City
Simone Inzaghi - Inter
Luciano Spalletti - Napoli
FIFA Yılın En İyi Kadın Takımı Teknik Direktörü
Jonatan Giraldez - Barcelona Kadın Futbol Takımı
Emma Hayes - Chelsea Kadın Futbol Takımı
Sarina Wiegman - İngiltere Kadın Futbol Takımı
FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi
Yasin Bounou - Sevilla / Al Ittihad
Thibaut Courtois - Real Madrid
Ederson - Manchester City
FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi
Mackenzie Arnold - West Ham United
Catalina Coll - Catalina Coll
Mary Earps - Manchester United