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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:25

Fenerbahçe'de Carlos Vinicius sürprizi

Fenerbahçe’de Carlos Vinicius sürprizi

Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe forvet transferi için de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Fulham'dan Carlos Vinicius'u takıma kazandırmak için harekete geçti.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı. iG Esporte'de yer alan habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı.

Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı. 1.90 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor. Vinicius'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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Fenerbahçe'de Carlos Vinicius sürprizi
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