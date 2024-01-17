Samsunspor’dan Kevin Rodrigues hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde vites yükseltti. Sezonun ilk devresini küme düşme tehlikesi altında kapatan Karadeniz ekibi, dikkat çekecek isimlere yöneldi. Kayserispor'dan ayrılması beklenen Olivier Kemen'in ardından Adana Demirspor ile yollarını ayıran Kevin Rodrigues Samsunspor'un yeni hedefi oldu.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği Portekizli futbolcu ile ilk temas kuruldu. 29 yaşındaki futbolcuya teklifin sunulduğu ve görüşmenin olumlu geçtiği gelen haberler arasında yer aldı. Başarılı sol bekin düşünmek için süre istediği ve kısa süre içerisine yanıt vereceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Rodrigues, yaşanan mali sorunların ardından Akdeniz ekibinden ayrılan isimler arasına yerleşti. Başarılı sol bek, 1 Ocak itibariyle serbest futbolcu pozisyonuna geçti. Kariyerinde Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formaları giymiş olan 29 yaşındaki sol bek, Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 34 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli oyuncu bu sezon ise 17 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.

KONTENJANIN AÇILMASI GEREKİYOR

Samsunspor'da transferin gerçekleşmesi için Kevin Rodrigues'in olumlu yanıt vermesi de yeterli olmayacak. Yabancı kontenjanı dolu olan Samsunspor, transferi resmiyete dökmek için bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor. Kayserispor'dan Kemen'le de ilgilenen Karadeniz ekibinde Başkan Yüksel Yıldırım, "Takımdaki 14 yabancı oyuncu da takımdan ayrılmak istemiyor. Onlar ayrılmadan yabancı oyuncu alamayız" açıklamasını yaptı. (Ajansspor)