Terim, Ertaç’ı çağırdı

Yeni kulübü Panathinaikos’a F.Bahçe’den Samet Akaydın’ı transfer ettiren İmparator, şimdi de Adana Demirspor’un kalecisini takımında görmek istiyor
Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor. Yunan ekibindeki 3 lig maçında2 galibiyet, 1 beraberlikelde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, kiralık olarak transfer ettirmişti. Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimdenAdana Demirspor'unfile bekçisi Ertaç Özbir'inalınmasını istedi. Kendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.