Terim, Ertaç’ı çağırdı

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor. Yunan ekibindeki70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, kiralık olarak transfer ettirmişti. Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederekKendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.