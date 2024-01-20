Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal, Kamerun’u rahat geçti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu maçında Yeşil Burun Adaları, Mozambik'i 3-0 mağlup etti. Yeşil Burun Adaları'na galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bebe, 51. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes ve 69. dakikada Kevin kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Garry Rodrigues, 75. dakikada Steven Moreira'nın yerine oyuna dahil oldu. Teksüt Bandırmaspor'da oynayan Mozambikli futbolcu Edson Mexer de 90 dakika forma giyen isimlerdendi. Gruptaki ilk maçında Gana'yı mağlup eden Yeşil Burun Adaları, puanını 6'ya yükseltirken grup liderliğini de garantiledi. Grupta 2 puanı bulunan Mısır ikinci, 1 puanlı takımlardan Gana üçüncü, Mozambik ise dördüncü sırada yer aldı. Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları-Mısır ve Mozambik-Gana karşılaşmalarıyla gruptaki son maçlar oynanacak.

SON ŞAMPİYON SENEGAL, KAMERUN'U RAHAT GEÇTİ

C Grubu mücadelesinde son şampiyon Senegal, Kamerun'u 3-1'le geçti. Senegal'de 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habib Diallo, 90+5. dakikada da Mane fileleri havalandırırken, Kamerun'un sayısı 83. dakikada Castelletto'dan geldi. Yılport Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham 79. dakikada oyuna girerken, Castelletto'nun golünde asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Senegal, grupta puanını 6'ya yükseltirken, Kamerun 1 puanda kaldı.