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Giriş Tarihi: 21.1.2024 12:36

Aslan'dan Jakub Moder bombası

Aslan’dan Jakub Moder bombası

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Orta saha transferi yapmak isteyen Cimbom gündemine Brighton forması giyen Jakub Moder'i aldı.

Devre arası transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapacağı bölgeleri belirlemişti. Cimbom'un transfer yapmayı planladığı pozisyonlardan biri ise orta sahaydı. Listesinde birçok isim bulunan Aslan'ın, transferdeki en net hedefini belirlediği öğrenildi. Cimbom'un İngiltere'de Brighton forması giyen Jakub Moder'i listesine aldığı ortaya çıktı.

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Bu sezon 8 karşılaşmada sadece 199 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Moder'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Moder, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

Moder'in maçlarını canlı takip eden Galatasaraylı yetkililerin, Polonyalı yıldız için yakın zamanda resmi temaslara başlamayı planladığı gelen haberler arasında bulunuyor. Lech Poznan formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ve Ada'nın yolunu tutan Moder, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 229 mücadeleye çıktı. Bu maçlarda 26 gol atan Polonyalı orta saha, 23 kez de asist yaptı. (Takvim)

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Aslan'dan Jakub Moder bombası
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