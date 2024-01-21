Fatih Terim, Anastasios Bakasetas’ı açıkladı

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras'ı 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Bakasetas transferini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.