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Giriş Tarihi: 21.1.2024 23:38 Son Güncelleme: 21.1.2024 23:39

Fatih Terim, Anastasios Bakasetas'ı açıkladı

Fatih Terim, Anastasios Bakasetas’ı açıkladı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Asteras maçının ardından Anastasios Bakasetas transferini resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'a veda eden Yunan yıldızı kadroya kattıklarını söyledi.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras'ı 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından konuşan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Bakasetas transferini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Terim, "Vitor geldi. Bakasetas da muhtemelen yarın gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Bugün takımıyla vedalaştı. Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Maksimovich transferi hakkında bilgim yok. Henüz bana bir şey söylenmedi. Başkanımız transfer çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim, Anastasios Bakasetas'ı açıkladı
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