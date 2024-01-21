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Giriş Tarihi: 21.1.2024 17:49 Son Güncelleme: 21.1.2024 17:52

Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor’un konuğu Galatasaray! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tüm detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile sahasında karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.

Son şampiyon Galatasaray ise Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 51 puan topladı.

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Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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