Son dakika haberi: Dev derbide Trabzonspor’un konuğu Galatasaray! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.
Son şampiyon Galatasaray ise Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 51 puan topladı.