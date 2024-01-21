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Giriş Tarihi: 21.1.2024 21:58

Wilfried Zaha gol sayısını 9'a çıkardı

Wilfried Zaha gol sayısını 9’a çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

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Wilfried Zaha gol sayısını 9'a çıkardı
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