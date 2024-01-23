Leonardo Bonucci: Şampiyonluğu elde etmek için birlik olmalıyız

Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları RAMS Başakşehir müsabakası öncesi AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki savunmacı, "Taraftarlarımız gerçekten fazlasıyla şampiyonluğu istiyor. Son yıllara bakınca kazanılmayan şampiyonluklardan sonra elde edeceğimiz şampiyonluk camia için çok önemli. Bunun için buradayız. Elbette beraber hep birlikte savaşıyoruz. Hoca, başkan ve tüm çalışanlar aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarlarımızla, herkesin istediği şampiyonluk için çabalıyoruz. Bunu başarabilmek adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. En önemlisi birlikte olmamız, birlikte çabalamamız gerekiyor" diye konuştu.

Yılport Samsunspor karşısında 2 puan kaybettiklerini ancak bu durumu pozitife döndürmeleri gerektiğini dile getiren Bonucci, "O sonuçtan sonra enerjimizi pozitife dönüştürmek zorundayız. Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Şampiyonluğu elde edebiliriz ama bunu başarmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1+1 her zaman 2 etmez, bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz. Yeter ki birlik olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha önce hiçbir takımdan teklif almadığını anlatan Bonucci, tecrübeli oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimler çok kariyerli isimler. Bunlara İrfan Can, Cengiz ve Batshuayi gibi isimleri de ekleyebiliriz. Bu takımdaki herkes çok ama çok önemli. Herkes bu harika takımın bir parçası. Beraberlik çok ama çok önemli. Fark yaratmak, arayı açmak istiyorsanız grup olmanız gerekiyor. Futbolda bireysellik fazla bir şey ifade etmez. Beraber olmak, beraber savaşmak gerekiyor. Hep birlikte başarabiliriz. Tek hedef doğrultusunda çalışmamız gerekiyor, ancak bu şekilde lig şampiyonluğunu elde edebiliriz. Kariyerimde çok fazla kupa kazandım ama bunu asla tek başıma yapamazdım. 11'e karşı 1 kişi hiçbir şey başaramazsınız. Beraber savaşmamız gerekiyor. Hem maçlarda hem de antrenmanlarda her şeyimizi vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.