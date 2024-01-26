Anelka Ümraniye’de

Trendyol 1. Lig'de 19 hafta sonunda 23 puan ve averajla 11. sırada yer alan Ümraniyespor, eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka'yı CEO olarak göreve getirdi. Futbolculuk kariyerinde PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, M.City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımların formasını terleten, 2005 yılında Fenerbahçe'de oynayan eski Fransız yıldızla yapılan anlaşma, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapan, 2021'de kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenen 44 yaşındaki spor adamı dün İstanbul'da yeni takımının teknik heyeti ve futbolcularıyla buluştu. Başkan Ömür Aydın, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ve futbolcularla plan ve projelerin konuşulduğu bir toplantı yapan Anelka, tesisleri ve stadı da gezdi.2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Anelka, Arsenal (1997-98) ve Chelsa (2009-10) ile İngiltere, F.Bahçe (2004- 05) ile Türkiye, Juventus formasıyla (2012-13) İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (1999-2000) kupasını kaldırdı. Fransa Milli Takımı ile 2000 Avrupa Şampiyonu oldu. 2008-09'da Premier Lig (19), 2000-2001'de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda (3) gol kralı unvanını aldı. Kupa koleksiyonunda 3 İngiltere Kupası, 4 de İngiltere Süper Kupası bulunuyor.