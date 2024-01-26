Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Geleceğin yıldız kızları Riva’da kampa girdi
Giriş Tarihi: 26.1.2024

Geleceğin yıldız kızları Riva’da kampa girdi

Geleceğin yıldız kızları Riva’da kampa girdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile birlikte hayata geçirdiği "Geleceğin Yıldız Kızları" projesi kapsamında U15 Hazırlık Kampı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Kadın Millî Takım antrenörlerinin titizlikle seçtiği 33 oyuncu, 30 Ocak 2024 tarihine kadar Riva'da kamp yapacak. Genç oyuncularla tanışan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Projeyle ilgili Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak, A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım Antrenörleri Begüm Üresin, Aytürk Kıyıcı, Nazlı Ceylan Demirbağ, Bilgesu Aydın, Tuğçe Mercan ve Hilal Başkol'dan bilgi aldı. Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan da yemeğe eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi: 9 maddelik bildiride terörle mücadele vurgusu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
SON DAKİKA | İsveç'e NATO vizesi: Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Son dakika: Galatasaray’dan müthiş dönüş! Aslan geriden gelerek İstanbulspor’u yıktı…
Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
Tunç Soyer, 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açıp “Türkiye’de bir ilk” dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Geleceğin yıldız kızları Riva’da kampa girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA