Geleceğin yıldız kızları Riva’da kampa girdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile birlikte hayata geçirdiği "Geleceğin Yıldız Kızları" projesi kapsamında U15 Hazırlık Kampı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Kadın Millî Takım antrenörlerinin titizlikle seçtiği 33 oyuncu, 30 Ocak 2024 tarihine kadar Riva'da kamp yapacak. Genç oyuncularla tanışan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Projeyle ilgili Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak, A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım Antrenörleri Begüm Üresin, Aytürk Kıyıcı, Nazlı Ceylan Demirbağ, Bilgesu Aydın, Tuğçe Mercan ve Hilal Başkol'dan bilgi aldı. Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan da yemeğe eşlik etti.