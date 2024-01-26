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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Tokata 3 maç!

Tokata 3 maç!

Alman Futbol Federasyonu, Sane’ye tokat atan Bjelica’yı 3 maçtan men ederken, 25 bin Euro da para cezası verdi

Almanya'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya, Union'un teknik direktörü Nenad Bjelica'nın, Sane'ye attığı tokat damgasını vurdu. Türkiye'de Trabzonspor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam maçın ikinci yarısında bir pozisyonda topu oyuna hızlı sokmak isteyen Sane'ye engel olmuş, ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından gelen tokat sonrası Bjelica kırmızı kart görmüştü.

ALMAN BASINININ YORUMU: SKANDAL!
Alman basını yaşananları 'Skandal' olarak manşetlerine taşıdı. Bild, "Bayern maçında skandal! Union koçu, Sane'ye saldırdı" başlığını attı. Spiegel, "Kırmızı kart maçın odak noktasıydı" dedi. Welt, "Bjelica, Sane'ye fiziksel saldırıda bulunarak skandala neden oldu" yorumunda bulundu. Alman Futbol Federasyonu yaşanan olayın cezasını dün kesti. Buna göre Hırvat hoca 3 maçtan men edilirken, 25 bin Euro da para cezası verildi.

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Tokata 3 maç!
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