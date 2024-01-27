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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:20

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Bayern'den istediği genç yetenek: Emirhan Demircan

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan’ın Bayern’den istediği genç yetenek: Emirhan Demircan

Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile görüşen Galatasaray, Bavyera devinin altyapısından yetişen Emirhan Demircan ile ilgileniyor.

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Manchester United ve PSG'nin de ilgilendiği Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'le masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, U19 Milli Takım oyuncusu Emirhan Demircan'ı yakından takip ediyor. Sacha Boey için Bayern Münih'le bonservis bedeli pazarlığı yürüten Aslan, Alman deviyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Demircan'ın transferini de görüştü.

19 yaşındaki genç yıldızın temsilciliğini yürüten ailesi de Alman ekibi tarafından bilgilendirilirken transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Bayern Münih'in Emirhan'ı yakın süre içerisinde A Takımla antrenmanlara, Bayern Münih II'de ise resmi maçlara çıkarmayı planladıkları belirtildi. Bayern Münih'in U19 Takımı'yla UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maça çıkan ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Emirhan, yazın yaşadığı sakatlığın ardından Almanya Gençlik Ligi'nde de altı maçta 2 gol 1 asist üretti. (Habertürk)

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Bayern'den istediği genç yetenek: Emirhan Demircan
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