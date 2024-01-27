GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sol bek için Acuna iddiası

Sacha Boey'in dev bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmasından sonra Galatasaray, sol bek transferi arayışlarına başladı. Cim Bom, gündemine Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Marcos Acuna'yı aldığı iddia edildi.

Galatasaray, Marcos Acuna için harekete geçti. Cim Bom tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların, 32 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi. Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığı aktarıldı.

2 GOLE KATKISI VAR

Marcos Acuna bu sezon Sevilla'da 13 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte gol atma başarısı göstermesede 2 asist üretme başarısı elde etti. Marcos Acuna, Arjantin Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada forma şansı buldu. (Sports Digitale)

