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Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:52

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sol bek için Acuna iddiası

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sol bek için Acuna iddiası

Süper Lig devi Galatasaray, Sacha Boey'i dev bonservis bedeli ile Bayern Münih'e satmasından sonra sol beke transfer arayışını sürdürürken gündemine Marcos Acuna'yı aldı.

Sacha Boey'in dev bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmasından sonra Galatasaray, sol bek transferi arayışlarına başladı. Cim Bom, gündemine Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Marcos Acuna'yı aldığı iddia edildi.

Galatasaray, Marcos Acuna için harekete geçti. Cim Bom tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların, 32 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi. Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığı aktarıldı.

2 GOLE KATKISI VAR
Marcos Acuna bu sezon Sevilla'da 13 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte gol atma başarısı göstermesede 2 asist üretme başarısı elde etti. Marcos Acuna, Arjantin Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada forma şansı buldu. (Sports Digitale)

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sol bek için Acuna iddiası
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