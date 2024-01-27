Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun babası Sadettin Sarıalioğlu vefat etti
Giriş Tarihi: 27.1.2024 17:16

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun babası Sadettin Sarıalioğlu vefat etti

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun babası Sadettin Sarıalioğlu vefat etti

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Sadettin Sarıalioğlu vefat etti.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Sadettin Sarıalioğlu vefat etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sadettin Sarıalioğlu'na Allah'tan rahmet, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Sarıalioğlu ailesine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Hacı Sadettin Sarıalioğlu'nun yarın Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Çayırbaşı Büyük Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Merhum Hacı Sadettin Sarıalioğlu için Trabzonspor Kulübü de başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Divan Kurulu Üyemiz ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Saadettin Sarıalioğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sarıalioğlu'na Allah'tan rahmet; Ecmel Faik Sarıalioğlu başta olmak üzere ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
Başkan Erdoğan: İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun babası Sadettin Sarıalioğlu vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA