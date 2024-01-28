Çorum FK’ya Göztepe engeli

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 87 Hakan Barış), Geraldo (Dk. 87 Verheydt), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren Aydın)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Traore (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 19 Dennis), Mamah (Dk. 86 İzzet Malak), Yalçın Kayan (Dk. 85 Atınç Nukan), Ogün Bayrak
Goller: Dk. 46 Lundqvist (Göztepe), Dk. 53 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 53 Mamah, Dk. 56 Dennis, Dk. 90 İsmail Köybaşı (Göztepe)