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Giriş Tarihi: 28.1.2024 09:19

Çorum FK'ya Göztepe engeli

AA
Çorum FK’ya Göztepe engeli

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Ahlatcı Çorum FK 1- 1 Göztepe

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 87 Hakan Barış), Geraldo (Dk. 87 Verheydt), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren Aydın)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Traore (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 19 Dennis), Mamah (Dk. 86 İzzet Malak), Yalçın Kayan (Dk. 85 Atınç Nukan), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 46 Lundqvist (Göztepe), Dk. 53 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 53 Mamah, Dk. 56 Dennis, Dk. 90 İsmail Köybaşı (Göztepe)

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Çorum FK'ya Göztepe engeli
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