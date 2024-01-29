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Giriş Tarihi: 29.1.2024 15:33 Son Güncelleme: 29.1.2024 15:41

Bu ne hal Neymar! Görenler tanıyamadı

Bu ne hal Neymar! Görenler tanıyamadı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Neymar'ın son hali kameralara yansıdı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı oyuncunun durumu şaşkınlık yarattı.

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Neymar, ülkesi Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Bir süredir sahalardan uzak kalan ve dönüşüne uzun bir zaman daha olan yıldız futbolcunun son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in sezon başında transfer ettiği Neymar, 2 ay önce Brezilya Milli Takımı'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünün yırtıldığı öğrenilen Neymar'ın 10 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Tedavisine devam edilen dünyaca ünlü futbolcunun son hali ise futbolseverleri adeta şaşkına çevirdi. Futbolculuğunda fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Neymar, sakatlandıktan sonra kilo alımını durduramadı.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte oldukça kilolu görünürken, objektiflere takılan görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Al Hilal'in sezon başında 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Neymar, takımıyla 5 maça çıkabilmiş ve 1 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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Bu ne hal Neymar! Görenler tanıyamadı
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