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Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:23

Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı

Leroy Sane’den Sacha Boey itirafı

Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane, Galatasaray'dan Alman devine transfer olan Sacha Boey için açıklama yaptı.

Leroy Sane yaptığı açıklamada, "Bu sene oynadığımız maçlarda çok iyiydi. Agresif bir oyuncu ama aynı zamanda çok zeki. Kesinlikle takıma çok fazla yardımcı olacak. Bizi güçlendirecek. Bu yüzden en kısa sürede Boey'i ilk 11'de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonla ve geleceğiyle ilgili konuşan Alman oyuncu, "Önümüzdeki birkaç gün gün ya da ay içinde netleşecek. Her şey yolunda. sportif direktör Freund ile konuştuk. Tekrar bir araya geleceğiz ve neler olacağını göreceğiz. Önümüzde çok zorlu bir sezon var. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayım. Takımıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.


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Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı
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