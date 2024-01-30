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Giriş Tarihi: 30.1.2024 13:57 Son Güncelleme: 30.1.2024 14:01

Beşiktaş'ta Fernando Santos Rebic'in üstünü çizdi!

Beşiktaş’ta Fernando Santos Rebic’in üstünü çizdi!

Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat yıldız Ante Rebic, antrenmanlardaki isteksiz tavırları sebebiyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Fernando Santos'un Rebic'i Sivasspor maçında bu tavırları sebebiyle forma şansı tanımadı. Yönetim, oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.

Bu sezon teknik direktör krizleri sebebiyle istikrar sağlayamayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ligde üst üste 3 maçını kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan siyah-beyazlı takımda gelişmeler yaşanıyor.

SANTOS, REBIC'İ SİLDİ

Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen Hırvat oyuncu Ante Rebic ile yolları ayrılacak. Santos, antrenmanlardaki isteksiz tavırları sebebiyle oyuncuyu kafasından sildi.

YÖNETİM OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRACAK

Milliyet'in haberine göre, Santos'un Sivas'ta süre vermediği Hırvat oyuncu idmanlardaki isteksiz tavırlarıyla sabırları taşırdı. Yönetimin 2,5 milyon euro kazanan Rebic'le yolları ayırmaya çalıştığı belirtildi.

Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Benim için 16 yaşındaki oyuncuyla 35 yaşındaki futbolcu arasında fark yok. Antrenmanlarda kim iyiyse formayı ona veriyorum" diyerek, Rebic'in idmanlarda iyi çalışmadığını ima etmişti.

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Beşiktaş'ta Fernando Santos Rebic'in üstünü çizdi!
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