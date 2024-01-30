Beşiktaş’ta Fernando Santos Rebic’in üstünü çizdi!

Bu sezon teknik direktör krizleri sebebiyle istikrar sağlayamayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ligde üst üste 3 maçını kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan siyah-beyazlı takımda gelişmeler yaşanıyor.
SANTOS, REBIC'İ SİLDİ
Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen Hırvat oyuncu Ante Rebic ile yolları ayrılacak. Santos, antrenmanlardaki isteksiz tavırları sebebiyle oyuncuyu kafasından sildi.
YÖNETİM OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRACAK
Milliyet'in haberine göre, Santos'un Sivas'ta süre vermediği Hırvat oyuncu idmanlardaki isteksiz tavırlarıyla sabırları taşırdı. Yönetimin 2,5 milyon euro kazanan Rebic'le yolları ayırmaya çalıştığı belirtildi.
Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Benim için 16 yaşındaki oyuncuyla 35 yaşındaki futbolcu arasında fark yok. Antrenmanlarda kim iyiyse formayı ona veriyorum" diyerek, Rebic'in idmanlarda iyi çalışmadığını ima etmişti.