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Giriş Tarihi: 31.1.2024 00:51

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi! Cimbom yeni sağ bekini buldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Zeki Çelik hamlesi! Cimbom yeni sağ bekini buldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 60 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray, sağ bekteki yıldızı Sacha Boey'i Bayern Münih'e satmıştı. Fransız oyuncudan boşalan pozisyonu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Roma forması giyen Zeki Çelik için teklifte bulundu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için teklifte bulundu.

İŞTE CİMBOM'UN TEKLİFİ!

Galatasaray'ın milli sağ bek için İtalyan devi Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

ROMA TEKLİFLERE AÇIK

Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi! Cimbom yeni sağ bekini buldu...
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