Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Zeki Çelik hamlesi! Cimbom yeni sağ bekini buldu...

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için teklifte bulundu.
ROMA TEKLİFLERE AÇIK
Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.