Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Sacha Boey ile rekor kırdık"

Dursun Özbek, kadrodan bazı futbolculara teklif olduğunu belirterek, "Teklif şu anda bazı oyuncularımıza var. Fiyatı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok." diye konuştu.

Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu ve daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray ve Türkiye için çok önemli. Galatasaray, başarılara imza atmış ve tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek için elinden geleni yapacaktır. Taraftarımızın ve camiamızın desteği çok önemli. Sabırsızlıkla Sparta Prag'ı İstanbul'a bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir transfer teklifi almadıklarını kaydetti.