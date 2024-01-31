Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.