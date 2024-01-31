İkinci Berkay seferi

Fred'in sakatlığı sebebiyle orta sahada hasar alan Fenerbahçe, bu bölge için bir süredir araştırma yapıyordu. Başakşehir'de bu sezon 23 lig maçının 22'sinde forma giyen Berkay Özcan, gündemin ilk sırasına alındı. Sarı-lacivertli yönetim, turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldı ve "Emre Mor ile Ryan Kent'i verirseniz, Berkay'ı alabilirsiniz" cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine F.Bahçe yönetimi, iki oyuncuyla durumu değerlendirdi.yanıtını verdi.Hatta dün de Emre'nin transferi netlik kazandı.Bunun üzerine Fenerbahçe, Berkay için yeni bir teklif hazırlığı yapmaya başladı. 25 yaşındaki milli futbolcunun transferinin bugün ya da yarın olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.