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Giriş Tarihi: 31.1.2024

İkinci Berkay seferi

Samet YÜKSEL
İkinci Berkay seferi

Kanarya’nın ilk teklifine, “Emre Mor ve Ryan Kent’i verin, Berkay Özcan’ı alın” yanıtı geldi. Ancak oyuncuların istememesi sebebiyle plan değişti. 25 yaşındaki orta saha için yeni öneri hazırlanıyor

Fred'in sakatlığı sebebiyle orta sahada hasar alan Fenerbahçe, bu bölge için bir süredir araştırma yapıyordu. Başakşehir'de bu sezon 23 lig maçının 22'sinde forma giyen Berkay Özcan, gündemin ilk sırasına alındı. Sarı-lacivertli yönetim, turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldı ve "Emre Mor ile Ryan Kent'i verirseniz, Berkay'ı alabilirsiniz" cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine F.Bahçe yönetimi, iki oyuncuyla durumu değerlendirdi. Kent, "Ayrılmak istemiyorum" derken Emre Mor da "Ben Karagümrük'e gideceğim" yanıtını verdi.

EMRE KARAGÜMRÜK'TE
Hatta dün de Emre'nin transferi netlik kazandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu kiralık olarak kırmızısiyahlılarda tamamlayacak. Bunun üzerine Fenerbahçe, Berkay için yeni bir teklif hazırlığı yapmaya başladı. 25 yaşındaki milli futbolcunun transferinin bugün ya da yarın olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

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İkinci Berkay seferi
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