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Giriş Tarihi: 31.1.2024 18:31

Seyit Ahmet Altın: "Hedefim Avrupa"

Seyit Ahmet Altın: Hedefim Avrupa

Daha önce Galatasaray altyapısında da forma giyen genç stoper Seyit Ahmet Altın, hedefinin Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek olduğunu söyledi.

Genç futbolcu Seyit Ahmet Altın, hedefleri hakkında konuştu. Daha önce Galatasaray altyapısında oynayan kariyerine TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de sürdüren Altın, her futbolcunun hayalinin 3 büyük takımın formasını giymek olduğunu söyleyerek, "Hedeflerim var. Bunun için kendimi daha fazla nasıl geliştirebileceğime odaklanıyorum. İleride ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyorum. Ağabeylerim gibi ben de yurt dışındaki elit kulüpler forma gitmek istiyorum" diye konuştu.

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Seyit Ahmet Altın: "Hedefim Avrupa"
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