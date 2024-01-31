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Giriş Tarihi: 31.1.2024 11:38 Son Güncelleme: 31.1.2024 11:52

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Afrika Kupası'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar ve Sivasspor maçında ağrı hisseden Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş, Afrika Kupası'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar ve Sivasspor maçında ağrı hisseden Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.

SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması!
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